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У Чернівецькій області відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Фото: У Чернівецькій області відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Румунією (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

На Чернівецькій області почав діяти новий автомобільний пункт перетину кордону з Румунією "Дьяківці - Раковець". Він працює цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції в Telegram.

За даними відомства, запланована добова пропускна спроможність - до 300 автомобілів, десять автобусів, 1550 осіб, у тому числі 500 пішоходів.

"Тут передбачено шість смуг руху для оформлення транспортних засобів та окрема для осіб, які перетинають кордон пішки. Найближчим часом пункт контролю буде облаштовано для оформлення вантажів. Наразі через КПП "Дяківці - Раковець" можуть їхати лише порожні вантажівки", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль назвав кроки щодо реформування української митниці.

Крім того, 13 лютого на кордоні з Польщею відкрили ще один пункт пропуску, проте доступний він лише для порожніх вантажівок.

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