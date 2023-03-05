RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черновицкой области открыли новый пункт пропуска на границе с Румынией

Фото: В Черновицкой области открыли новый пункт пропуска на границе с Румынией (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Черновицкой области начал действовать новый автомобильный пункт пересечения границы с Румынией "Дьяковцы - Раковец". Он работает круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции в Telegram.

По данным ведомства, планируемая суточная пропускная способность - до 300 автомобилей, десять автобусов, 1550 человек, в том числе 500 пешеходов.

"Здесь предусмотрено шесть полос движения для оформления транспортных средств и отдельная для лиц, пересекающих границу пешком. В ближайшее время пункт контроля будет обустроен для оформления грузов. В настоящее время через КПП "Дяковцы - Раковец" могут ехать только пустые грузовики", - говорится в сообщении

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль назвал шаги по реформированию украинской таможни.

Кроме того, 13 февраля на границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска, однако доступный он только для пустых грузовиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости АТОРумынияЧерновицкая область