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На кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску, але не для всіх

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Польща, Субота 11 лютого 2023 17:08
На кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску, але не для всіх Фото: на кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску (dpsu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

З 13 лютого на кордоні з Польщею відкриється ще один пункт пропуску, проте доступний він буде лише для пустих вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Починаючи з 08:00, 13 лютого у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі-Мальховіце" розпочнеться пропуск вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн.

Проте умовою для перетину кордону є відсутність вантажу в транспортному засобі.

"Пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзд з України та в’їзд в Україну", - заявила прессекретар Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Нагадаємо, днями у Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску "Дяківці".

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Державна митна служба Польща
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