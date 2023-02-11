На кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску, але не для всіх

Фото: на кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску (dpsu.gov.ua)

З 13 лютого на кордоні з Польщею відкриється ще один пункт пропуску, проте доступний він буде лише для пустих вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Починаючи з 08:00, 13 лютого у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі-Мальховіце" розпочнеться пропуск вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн. Проте умовою для перетину кордону є відсутність вантажу в транспортному засобі. "Пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзд з України та в’їзд в Україну", - заявила прессекретар Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.