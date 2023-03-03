Шмигаль назвав кроки для реформування української митниці
Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Уряд підготував план, який включає шість елементів реформи, що унеможливлять корупційні прояви на митниці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"В уряду є чітке розуміння кроків, які необхідні для реформування Державної митної служби", - наголосив Шмигаль.
За його словами до елементів, що унеможливлять корупційні прояви на митниці входять:
- спільна база даних із Європейським Союзом;
- збільшення пунктів пропуску та спільний контроль;
- ротація працівників;
- сканери;
- ризикоорієнтована система;
- діджиталізація та запровадження електронної черги на пунктах пропуску.
Нагадаємо, сьогодні Шмигаль повідомив, що в Україні будуватимуть підземні укриття для захисту енергооб'єктів.
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