Шмигаль назвав кроки для реформування української митниці

Уряд підготував план, який включає шість елементів реформи, що унеможливлять корупційні прояви на митниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"В уряду є чітке розуміння кроків, які необхідні для реформування Державної митної служби", - наголосив Шмигаль. За його словами до елементів, що унеможливлять корупційні прояви на митниці входять: спільна база даних із Європейським Союзом;

збільшення пунктів пропуску та спільний контроль;

ротація працівників;

сканери;

ризикоорієнтована система;

діджиталізація та запровадження електронної черги на пунктах пропуску.