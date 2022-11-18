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У Чернівецькій області стався землетрус

Фото: у Чернівецькій області стався землетрус (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Землетрус стався у Чернівецькій області о 00:46 18 листопада. Його магнітуда склала 2,7 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.

За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Так, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Також повідомляється, що останній землетрус на території Чернівецької області був зареєстрований 6 жовтня.

Нагадаємо, 3 листопада в Румунії було зафіксовано землетрус. Його поштовхи було чутно в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.

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