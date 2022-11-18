В Черновицкой области произошло землетрясение

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска, на глубине 4 км.

По классификации землетрясение относится к неощутимым. Интенсивность его колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Так, сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами.

Также сообщается, что последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 6 октября.

Напомним, 3 ноября в Румынии было зафиксировано землетрясение. Его толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.

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