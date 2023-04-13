Вже з 15 квітня в Чернівецькій області скоротять тривалість комендантської години. Вона триватиме на годину менше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

За словами голови ОВА, з 15 квітня комендантська година в Чернівецькій області триватиме з 00:00 до 04:00.

"Сьогодні, 13 квітня, відбулось засідання Ради оборони Чернівецької області, на якому розглядали ряд питань, серед яких і скорочення тривалості комендантської години", - пише Запаранюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цьогоріч кияни зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення.

Також агентство писало про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.

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