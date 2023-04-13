Уже с 15 апреля в Черновицкой области сократят продолжительность комендантского часа. Он будет длиться на час меньше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

По словам главы ОВА, с 15 апреля комендантский час в Черновицкой области будет длиться с 00:00 до 04:00.

"Сегодня, 13 апреля, состоялось заседание Совета обороны Черновицкой области, на котором рассматривали ряд вопросов, среди которых и сокращение продолжительности комендантского часа", - пишет Запаранюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в этом году киевляне смогут прийти на Пасхальную службу до начала комендантского часа и пробыть в церкви до ее окончания.

Также агентство писало о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.

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