Кияни зможуть на Великдень перебувати у церкві всю ніч. Комендантська година не забороняє

Мешканці Києва зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМВА .

За попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15 та 16 квітня.

В суботу вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00, а в неділю заплановані ранкові молебні - в період з 05:00 до 18:00. При цьому комендантська година триватиме як завжди з 00:00 до 05:00.

"Проте, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Додамо, що по завершенню комендантської години люди зможуть відвідати церкви та освятити великодній кошик. При цьому залишати храми і знаходитися на вулицях чи інших громадських місцях під час комендантської години заборонено.

У КМВА підкреслюють, що усі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, повинні самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. У разі оголошення повітряної тривоги священослужителі та відвідувачі повинні обов’язково перейти до найближчої споруди цивільного захисту.

Нагадаємо, у столиці посилять заходи безпеки на Великдень.

РБК-Україна також повідомляло про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.

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