UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Чернівецькій області правоохоронці посилять патрулювання через віялові відключення

Фото: в Чернівецькій області правоохоронці посилять патрулювання через віялові відключення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок запровадження віялових відключень електроенергії, на Буковині правоохоронці посилять патрулювання. Поліція стежитиме за порядком й дотриманням законності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

"Жителям і гостям Буковини нагадують, що на території регіону комендантська година діє з опівночі до 5 години ранку. Пам’ятайте, що виходячи на вулицю, у вас мають бути із собою документи, що посвідчують особу", - пише Запаранюк.

Також голова ОВА закликав містян подумати про використання світловідбивні елементи на одязі, що допоможе зробити їх більш помітними на дорозі для водіїв.

"Поліцейські закликають водіїв бути особливо пильними на дорозі в темну пору доби. Оберіть безпечну швидкість руху вашого транспортного засобу, щоб вчасно зреагувати на зміни дорожньої обстановки та уникнути ДТП", - додає голова ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укренерго" наказало усім обленерго обмежити електроспоживання по усій території України.

Тим часом в Києві окремі світлофорні об'єкти на складних перехрестях та розв'язках підключили до резервного живлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая область