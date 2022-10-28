Вимкнення світла в Києві. Що потрібно знати водіям про роботу світлофорів

Фото: що потрібно знати водіям про роботу світлофорів у разы вимкнення світла в Києві (Getty Images)

У Києві, внаслідок стабілізаційних відключень електроенергії, окремі світлофорні об'єкти на складних перехрестях та розв'язках підключили до резервного живлення. Це допоможе забезпечити їх працездатність протягом декількох годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворознюка, 223 світлофорних об’єкти було забезпечено резервним живленням. Зокрема йдеться про перехрестя : Теліги - Дорогожицька;

Теліги - Ольжича;

Гостомельське шосе - вул. Міська;

просп. Палладіна - вул. Булаховського;

вул. Стеценка - Щербаківського. Також в Києві було посилено роботу Управління патрульної поліції для регулювання руху на перехресті. "Микола Поворозник нагадав, що у разі вимкнення світлофорного об'єкта, відповідно до вимог Правил дорожнього руху України, водії для проїзду нерегульованого перехрестя мають користуватися відповідними дорожніми знаками", - пише пресслужба. Містян Поворозник закликав одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв у темний час доби.