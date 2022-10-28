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В Чернівецькій області правоохоронці посилять патрулювання через віялові відключення

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П'ятниця 28 жовтня 2022 14:50
В Чернівецькій області правоохоронці посилять патрулювання через віялові відключення Фото: в Чернівецькій області правоохоронці посилять патрулювання через віялові відключення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок запровадження віялових відключень електроенергії, на Буковині правоохоронці посилять патрулювання. Поліція стежитиме за порядком й дотриманням законності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

"Жителям і гостям Буковини нагадують, що на території регіону комендантська година діє з опівночі до 5 години ранку. Пам’ятайте, що виходячи на вулицю, у вас мають бути із собою документи, що посвідчують особу", - пише Запаранюк.

Також голова ОВА закликав містян подумати про використання світловідбивні елементи на одязі, що допоможе зробити їх більш помітними на дорозі для водіїв.

"Поліцейські закликають водіїв бути особливо пильними на дорозі в темну пору доби. Оберіть безпечну швидкість руху вашого транспортного засобу, щоб вчасно зреагувати на зміни дорожньої обстановки та уникнути ДТП", - додає голова ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укренерго" наказало усім обленерго обмежити електроспоживання по усій території України.

Тим часом в Києві окремі світлофорні об'єкти на складних перехрестях та розв'язках підключили до резервного живлення.

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