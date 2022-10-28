В Чернівецькій області правоохоронці посилять патрулювання через віялові відключення

"Жителям і гостям Буковини нагадують, що на території регіону комендантська година діє з опівночі до 5 години ранку. Пам’ятайте, що виходячи на вулицю, у вас мають бути із собою документи, що посвідчують особу", - пише Запаранюк.

Також голова ОВА закликав містян подумати про використання світловідбивні елементи на одязі, що допоможе зробити їх більш помітними на дорозі для водіїв.



"Поліцейські закликають водіїв бути особливо пильними на дорозі в темну пору доби. Оберіть безпечну швидкість руху вашого транспортного засобу, щоб вчасно зреагувати на зміни дорожньої обстановки та уникнути ДТП", - додає голова ОВА.