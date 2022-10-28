В Черновицкой области правоохранители усилят патрулирование из-за веерных отключений

В результате введения веерных отключений электроэнергии, на Буковине правоохранители усилят патрулирование. Полиция будет следить за порядком и соблюдением законности.

"Жителям и гостям Буковины напоминают, что на территории региона комендантский час действует с полуночи до 5 часов утра. Помните, что, выходя на улицу, у вас должны быть с собой документы, удостоверяющие личность", - пишет Запаранюк.

Также глава ОВА призвал горожан подумать об использовании светоотражающих элементов на одежде, что поможет сделать их более заметными на дороге для водителей.



"Полицейские призывают водителей быть особенно бдительными на дороге в темное время суток. Выберите безопасную скорость движения вашего транспортного средства, чтобы вовремя отреагировать на изменения дорожной обстановки и избежать ДТП", - добавляет глава ОВА.