UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску "Дяківці"

Фото: У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску "Дяківці" (facebook.com/CVoda)
Автор: Тетяна Степанова

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією офіційно відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Дяківці - Раковець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чернівецької ОВА.

"Ми відкрили вже третій пункт пропуску за час незалежності України і другий на території нашої області - "Дяківці", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це стратегічно важливий для всієї України пункт. Він дає нові можливості для кономіки.

"Найближчим часом тут проїжджатимуть вантажні автомобілі із зерном, олійною продукцією, яка потрібна Європі та всьому світу", - додали в ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що реконструкцію міжнародного пункту пропуску "Дяківці" на кордоні України та Румунії повністю завершено. Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску почне працювати вже незабаром.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая область