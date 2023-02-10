У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску "Дяківці"

"Ми відкрили вже третій пункт пропуску за час незалежності України і другий на території нашої області - "Дяківці", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це стратегічно важливий для всієї України пункт. Він дає нові можливості для кономіки.

"Найближчим часом тут проїжджатимуть вантажні автомобілі із зерном, олійною продукцією, яка потрібна Європі та всьому світу", - додали в ОВА.