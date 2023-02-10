У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску "Дяківці"

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією офіційно відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Дяківці - Раковець".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чернівецької ОВА.
"Ми відкрили вже третій пункт пропуску за час незалежності України і другий на території нашої області - "Дяківці", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що це стратегічно важливий для всієї України пункт. Він дає нові можливості для кономіки.
"Найближчим часом тут проїжджатимуть вантажні автомобілі із зерном, олійною продукцією, яка потрібна Європі та всьому світу", - додали в ОВА.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що реконструкцію міжнародного пункту пропуску "Дяківці" на кордоні України та Румунії повністю завершено. Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску почне працювати вже незабаром.
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