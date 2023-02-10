В Черновицкой области на границе с Румынией открыли пункт пропуска "Дяковцы"

"Мы открыли уже третий пункт пропуска за время независимости Украины и второй на территории нашей области - "Дяковцы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это стратегически важный для всей Украины пункт. Он предоставляет новые возможности для кономики.

"В ближайшее время здесь будут проезжать грузовики с зерном, масляной продукцией, которая нужна Европе и всему миру", - добавили в ОВА.