В Черновицкой области на границе с Румынией открыли пункт пропуска "Дяковцы"

В Черновицкой области на границе с Румынией официально открыли новый автомобильный пункт пропуска "Дьяковцы - Раковец".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черновицкой ОВА.
"Мы открыли уже третий пункт пропуска за время независимости Украины и второй на территории нашей области - "Дяковцы", - говорится в сообщении.
Отмечено, что это стратегически важный для всей Украины пункт. Он предоставляет новые возможности для кономики.
"В ближайшее время здесь будут проезжать грузовики с зерном, масляной продукцией, которая нужна Европе и всему миру", - добавили в ОВА.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что реконструкция международного пункта пропуска "Дяковцы" на границе Украины и Румынии полностью завершена. Новый международный автомобильный пункт пропуска начнет работать уже в скором времени.
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