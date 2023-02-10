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В Черновицкой области на границе с Румынией открыли пункт пропуска "Дяковцы"

Фото: В Черновицкой области на границе с Румынией открыли пункт пропуска "Дяковцы" (facebook.com/CVoda)
Автор: Татьяна Степанова

В Черновицкой области на границе с Румынией официально открыли новый автомобильный пункт пропуска "Дьяковцы - Раковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черновицкой ОВА.

"Мы открыли уже третий пункт пропуска за время независимости Украины и второй на территории нашей области - "Дяковцы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это стратегически важный для всей Украины пункт. Он предоставляет новые возможности для кономики.

"В ближайшее время здесь будут проезжать грузовики с зерном, масляной продукцией, которая нужна Европе и всему миру", - добавили в ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что реконструкция международного пункта пропуска "Дяковцы" на границе Украины и Румынии полностью завершена. Новый международный автомобильный пункт пропуска начнет работать уже в скором времени.

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Черновицкая область