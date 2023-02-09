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На українсько-румунському кордоні незабаром відкриється новий пункт пропуску "Дяківці"

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Четвер 09 лютого 2023 18:02
На українсько-румунському кордоні незабаром відкриється новий пункт пропуску "Дяківці" Фото: на українсько-румунському кордоні незабаром відкриється новий пункт пропуску "Дяківці" (mvs.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прикордонники вже готові розпочати пропускні операції на новому переході "Дяківці - Раковець" на кордоні з Румунією. Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску почне працювати вже незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що роботи з реконструкції прикордонної інфраструктури завершили в повному об’ємі.

Відповідно до угоди між урядами України та Румунії визначено цілодобовий режим роботи пункту пропуску для пішохідного, автомобільного (включно з автобусами), крім вантажного, сполучення. На першому етапі пункт пропуску мають відкрити для пропуску порожніх вантажівок і цистерн, а пізніше, залежно від створення необхідних інфраструктурних умов, і для переміщення інших типів транспортних засобів та товарів.

Повідомляється, що через пункт пропуску зможуть проїжджати до 300 одиниць транспортних засобів, зокрема 10 автобусів, 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів. Тут передбачено 6 смуг руху для оформлення транспортних засобів, а також окрема смуга руху для людей, які перетинають кордон у пішому порядку.

РБК-Україна повідомляло, що реконструкцію "Дяківців" вже повністю завершено.

До того ж, в листопаді Україна відкрила новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Красноїльськ".

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