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На українсько-румунському кордоні завершили реконструкцію пункту пропуску "Дяківці"

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Чернівецька область, Субота 04 лютого 2023 15:25
На українсько-румунському кордоні завершили реконструкцію пункту пропуску "Дяківці" Фото: на українсько-румунському кордоні завершили реконструкцію пункту пропуску "Дяківці" (facebook.com/RuslanZaparaniuk)
Автор: Руслан Гаращенко

Реконструкцію міжнародного пункту пропуску "Дяківці" на кордоні України та Румунії повністю завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення начальника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

"Наразі у "Дяківцях" завершено будівельні роботи та монтаж необхідного обладнання, систем освітлення та зв'язку. Також відремонтовано понад 7 км під'їзної колії. Завершують роботи з облаштування території", - розповів він.

Загальна вартість реконструкційних робіт становила 181,5 млн. гривень.

За словами Запаранюка, відкриття КПП "Дяківці" очікується після завершення інфраструктурних робіт румунською стороною.

Фото: пункт пропуску "Дяківці" (facebook.com/RuslanZaparaniuk)

Зазначається, що запланована пропускна спроможність пункту на добу становитиме до 300 одиниць транспортних засобів, у тому числі 10 автобусів, 1550 громадян, включаючи 500 пішоходів.

Нагадаємо, минулого року на українсько-румунському кордоні в межах ділянки Чернівецької області відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ".

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