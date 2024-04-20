У Чернівецькій області група цивільних напала на співробітника ТЦК, він відкрив вогонь

У Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК). Той, щоб захиститися, стріляв в землю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК.
Як повідомили в ТЦК, інцидент стався сьогодні, 20 квітня, поблизу села Чорногузи під час здійснення заходів оповіщення. За інформацією ТЦК, група осіб напала на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК, заблокувала його автомобіль та застосувала до нього силу та погрози.
"Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції", - повідомили в Чернівецькому ТЦК.
Наразі в обласному ТЦК з'ясовують усі причини і обставини інциденту, а також сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.
"Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років", - нагадали в ТЦК.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні діє мобілізація, в рамках якої співробітники ТЦК здійснюють інформування військовозобов'язаних та видають повістки. Час від часу в інформаційному просторі з'являються різні скандали, пов'язані з цим процесом.
Наприклад, у Хмельницькій області у квітня стався скандал з нібито побиттям "активістки" в одному із військкоматів. Однак, як з'ясувалося, жінку ніхто не чіпав, а вона сама поводилася неадекватно, що зафіксували камери в будівлі ТЦК.
А днями в мережі поширювали відео, на якому люди у військовій формі нібито намагалися запхати до автомобіля чоловіка у середмісті Запоріжжя. В місцевому військкоматі заявили, що люди на відео не мають жодного стосунку до ТЦК.
Часом стаються й інциденти, пов'язані з нападами на співробітників ТЦК. Так, наприкінці березня у Хмельницькій області група жінок напала на співробітників ТЦК і пошкодила їхній автомобіль.
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