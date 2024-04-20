У Чернівецькій області група цивільних напала на співробітника ТЦК, він відкрив вогонь

Як повідомили в ТЦК, інцидент стався сьогодні, 20 квітня, поблизу села Чорногузи під час здійснення заходів оповіщення. За інформацією ТЦК, група осіб напала на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК, заблокувала його автомобіль та застосувала до нього силу та погрози.

"Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції", - повідомили в Чернівецькому ТЦК.

Наразі в обласному ТЦК з'ясовують усі причини і обставини інциденту, а також сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.

"Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років", - нагадали в ТЦК.