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Напад на машину ТЦК в Хмельницькій області: одна з жінок понесе покарання

Хмельницька область, Середа 03 квітня 2024 10:17
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Напад на машину ТЦК в Хмельницькій області: одна з жінок понесе покарання Фото: : у Хмельницькій області група жінок напала на військових ТЦК (facebook com OOTCKSP)
Автор: Ярослава Борзова

Жінка, яка напала на автомобіль працівників ТЦК в Хмельницькій області, понесе покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід" в Telegram.

"Поліція почала розслідування стосовно випадку у Хмельницькій області, де жінка почала псувати автомобіль співробітників ТЦК", - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що днями, під час проведення оповіщення на військовослужбовців Шепетівського районного ТЦК, було скоєно напад групою місцевих мешканок.

Зазначається, що стосовно жінки відкрите адміністративне провадження за дрібне хуліганство.

Згідно з санкціями статті жінка може понести покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

"Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК - є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання. Не піддавайте себе небезпеці", - наголосили в ОК "Захід".

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, 6 лютого у мережі з’явилося відео, на якому видно, як натовп оточив автомобіль та намагається побити жінку, що сидить за кермом. Інцидент стався у селі Космач Івано-Франківської області. Пізніше постраждала жінка повідомила, що дорогу перекрили місцеві жительки, які вважали, що вона нібито є "навідницею" ТЦК.

Також нещодавно у Закарпатській області чоловік спробував вчинити самогубство на території ТЦК, ініціювали перевірку.

Крім того, спалахнув скандал за участі начальника ТЦК у Рівненській області. У мережі з'явилися кадри, зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

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Хмельницька область ТЦК
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