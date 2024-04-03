Напад на машину ТЦК в Хмельницькій області: одна з жінок понесе покарання

Жінка, яка напала на автомобіль працівників ТЦК в Хмельницькій області, понесе покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід" в Telegram.

"Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК - є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання. Не піддавайте себе небезпеці", - наголосили в ОК "Захід".

Згідно з санкціями статті жінка може понести покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Варто зауважити, що днями, під час проведення оповіщення на військовослужбовців Шепетівського районного ТЦК, було скоєно напад групою місцевих мешканок.

"Поліція почала розслідування стосовно випадку у Хмельницькій області, де жінка почала псувати автомобіль співробітників ТЦК", - йдеться в повідомленні.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, 6 лютого у мережі з’явилося відео, на якому видно, як натовп оточив автомобіль та намагається побити жінку, що сидить за кермом. Інцидент стався у селі Космач Івано-Франківської області. Пізніше постраждала жінка повідомила, що дорогу перекрили місцеві жительки, які вважали, що вона нібито є "навідницею" ТЦК.

Також нещодавно у Закарпатській області чоловік спробував вчинити самогубство на території ТЦК, ініціювали перевірку.

Крім того, спалахнув скандал за участі начальника ТЦК у Рівненській області. У мережі з'явилися кадри, зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

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