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В Черновицкой области группа гражданских напала на сотрудника ТЦК, он открыл огонь

Фото: в Черновицкой области напали на сотрудника ТЦК (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК). Тот, чтобы защититься, стрелял в землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК.

Как сообщили в ТЦК, инцидент произошел сегодня, 20 апреля, вблизи села Черногузы во время осуществления мер оповещения. По информации ТЦК, группа лиц напала на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК, заблокировала его автомобиль и применила к нему силу и угрозы.

"Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья, произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции", - сообщили в Черновицком ТЦК.

В областном ТЦК выясняют все причины и обстоятельства инцидента, а также надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.

"Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет", - напомнили в ТЦК.

Инциденты с ТЦК

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине действует мобилизация, в рамках которой сотрудники ТЦК осуществляют информирование военнообязанных и раздают повестки. Время от времени в информационном пространстве появляются разные скандалы, связанные с этим процессом.

Например, в Хмельницкой области в апреле произошел скандал с якобы избиением "активистки" в одном из военкоматов. Однако, как выяснилось, женщину никто не трогал, а она сама вела себя неадекватно, что зафиксировали камеры в здании ТЦК.

А на днях в сети распространяли видео, на котором люди в военной форме якобы пытались запихнуть в автомобиль мужчину в центре Запорожья. В местном военкомате заявили, что люди на видео не имеют никакого отношения к ТЦК.

Иногда случаются и инциденты, связанные с нападениями на сотрудников ТЦК. Так, в конце марта в Хмельницкой области группа женщин напала на сотрудников ТЦК и повредила их автомобиль.

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ТЦКЧерновицкая область