Чернишов зустрівся послом Франції в Україні

"Зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Весьєром. Обговорили ситуацію в українській енергетиці та кроки, необхідні для її стабілізації", - зазначив Чернишов.

В ході зустрічі він також подякував Франції за послідовну підтримку та участь у відновленні енергетичної системи України.