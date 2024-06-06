Чернишов зустрівся послом Франції в Україні

Очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Весьєром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави групи "Нафтогаз".
"Зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Весьєром. Обговорили ситуацію в українській енергетиці та кроки, необхідні для її стабілізації", - зазначив Чернишов.
В ході зустрічі він також подякував Франції за послідовну підтримку та участь у відновленні енергетичної системи України.
Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" на 10% збільшила видобуток газу порівняно з минулим роком. Зазначається, що у 2024 році група "Нафтогаз" накопичує паливо у своїх ПСГ швидше, ніж торік – наразі темпи закачування на 0,33 млрд куб.м перевищують показники аналогічного періоду 2023 року.
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