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Чернишов зустрівся послом Франції в Україні

Фото: Чернишов зустрівся послом Франції в Україні (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Олександр Мороз

Очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Весьєром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави групи "Нафтогаз".

"Зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Весьєром. Обговорили ситуацію в українській енергетиці та кроки, необхідні для її стабілізації", - зазначив Чернишов.

В ході зустрічі він також подякував Франції за послідовну підтримку та участь у відновленні енергетичної системи України.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" на 10% збільшила видобуток газу порівняно з минулим роком. Зазначається, що у 2024 році група "Нафтогаз" накопичує паливо у своїх ПСГ швидше, ніж торік – наразі темпи закачування на 0,33 млрд куб.м перевищують показники аналогічного періоду 2023 року.

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ФранціяНафтогаз України