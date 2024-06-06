Чернышов встретился послом Франции в Украине

"Встретился с послом Франции в Украине Гаэлем Весьером. Обсудили ситуацию в украинской энергетике и шаги, необходимые для ее стабилизации", - отметил Чернышев.

В ходе встречи он также поблагодарил Францию за последовательную поддержку и участие в восстановлении энергетической системы Украины.