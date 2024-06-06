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Чернышов встретился послом Франции в Украине

Фото: Чернышев встретился послом Франции в Украине (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Александр Мороз

Глава Группы "Нефтегаз" Алексей Чернышов встретился с послом Франции в Украине Гаэлем Весьером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы группы "Нефтегаз".

"Встретился с послом Франции в Украине Гаэлем Весьером. Обсудили ситуацию в украинской энергетике и шаги, необходимые для ее стабилизации", - отметил Чернышев.

В ходе встречи он также поблагодарил Францию за последовательную поддержку и участие в восстановлении энергетической системы Украины.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, "Нафтогаз" на 10% увеличил добычу газа по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что в 2024 году группа "Нафтогаз" накапливает топливо в своих ПХГ быстрее, чем в прошлом - темпы закачки на 0,33 млрд куб.м превышают показатели аналогичного периода 2023 года.

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