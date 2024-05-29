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"Нафтогаз" на 10% збільшила видобуток газу порівняно з минулим роком, - Чернишов

Середа 29 травня 2024 20:48
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"Нафтогаз" на 10% збільшила видобуток газу порівняно з минулим роком, - Чернишов Фото: "Нафтогаз" на 10% збільшила видобуток газу порівняно з минулим роком (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Цього року Група "Нафтогаз" накопичує паливо у своїх ПСГ швидше, ніж торік – наразі темпи закачування на 0,33 млрд куб.м перевищують показники аналогічного періоду 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз" – оператора ПСГ України, що є частиною Групи "Нафтогаз".

"Хороша динаміка закачування стала можливою через високу температуру повітря в квітні та збільшення обсягів газовидобутку. За п’ять місяців 2024-го "Укргазвидобування" збільшило видобуток блакитного палива на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це дійсно хороший показник, і ми продовжимо робити максимум, щоб зберегти цю тенденцію та вийти на збільшення видобутку за підсумками року", – зазначив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Він також додав, що цей результат можливий завдяки впровадженню сучасних технологій, які дозволяють точніше та правильніше визначити місце для облаштування свердловин, пришвидшити процес буріння та зменшити аварійність.

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Нафтогаз України
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