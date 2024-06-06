Чернишов зустрівся послом Франції в Україні

Очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Весьєром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави групи "Нафтогаз".

"Зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Весьєром. Обговорили ситуацію в українській енергетиці та кроки, необхідні для її стабілізації", - зазначив Чернишов.

В ході зустрічі він також подякував Франції за послідовну підтримку та участь у відновленні енергетичної системи України.