Чернышов встретился послом Франции в Украине
Глава Группы "Нефтегаз" Алексей Чернышов встретился с послом Франции в Украине Гаэлем Весьером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы группы "Нефтегаз".
"Встретился с послом Франции в Украине Гаэлем Весьером. Обсудили ситуацию в украинской энергетике и шаги, необходимые для ее стабилизации", - отметил Чернышев.
В ходе встречи он также поблагодарил Францию за последовательную поддержку и участие в восстановлении энергетической системы Украины.
Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, "Нафтогаз" на 10% увеличил добычу газа по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что в 2024 году группа "Нафтогаз" накапливает топливо в своих ПХГ быстрее, чем в прошлом - темпы закачки на 0,33 млрд куб.м превышают показатели аналогичного периода 2023 года.
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