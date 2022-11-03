Чернишова призначено головою "Нафтогазу"

"Призначення відбулося на сьогоднішньому вечірньому засіданні", - зазначило джерело.

Зазначимо, сьогодні Верховна рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Він обіймав посаду в уряді Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього кілька місяців очолював Київську обласну державну адміністрацію.

РБК-Україна з посиланням на джерела раніше писало, що Мінрегіон планується об'єднати з Міністерством інфраструктури на чолі з Олександром Кубраковим. Його також, ймовірно, підвищать до віце-прем'єра.