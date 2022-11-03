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Чернишова призначено головою "Нафтогазу"

Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Кабінет міністрів призначив Олексія Чернишова на посаду голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це РБК-Україна повідомили джерела в уряді.

"Призначення відбулося на сьогоднішньому вечірньому засіданні", - зазначило джерело.

Зазначимо, сьогодні Верховна рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Він обіймав посаду в уряді Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього кілька місяців очолював Київську обласну державну адміністрацію.

РБК-Україна з посиланням на джерела раніше писало, що Мінрегіон планується об'єднати з Міністерством інфраструктури на чолі з Олександром Кубраковим. Його також, ймовірно, підвищать до віце-прем'єра.

Нагадаємо, 1 листопада Кабінет міністрів вирішив звільнити Юрія Вітренка, який півтора роки очолював "Нафтогаз". Номінально він залишався на посаді до сьогодні.

Однією з причин звільнення міг стати провал переговорів щодо реструктуризації боргів НАК "Нафтогаз України" цього літа. Крім того, негативно на іміджі Вітренка позначився скандал з купівлею його радником Олегом Діденком елітного авто, а також публічна критика уряду Шмигаля.

Про перспективи компанії читайте у матеріалі "Чи врятує "Нафтогаз" відставка Вітренка. І з чим зіткнеться новий глава компанії" .

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Нафтогаз УкраїниЮрій ВітренкоОлексій Чернишов