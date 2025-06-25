Чернишов подав клопотання про перенесення судового засідання: в чому причина

Як відзначив Чернишов, середа - це плановий день засідання Кабінету міністрів та урядової наради, що передбачає його особисту участь. У зв'язку з цим, він, вчора, 24 червня, подав клопотання перенесення судового засідання, яке призначене на сьогодні, 25 червня.

"Дотримуюсь всіх процедур і сподіваюсь, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи", - додав він.

У ВАКС підтвердили інформацію

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у коментарі РБК-Україна підтвердив, що суд отримав клопотання від Чернишова. Також зазначив, що суддя все одно розпочне засідання й в його ході буде вирішувати, відкладе його чи ні.

Справа Чернишова

23 червня Чернишов отримав підозру від Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за статтею про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також нещодавно ЗМІ писали, що Чернишова затримали за кордоном у справі про можливу корупцію. Втім, як відзначили тоді у пресслужбі посадовця, він перебував у плановому відрядженні й невдовзі повернеться до України. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

22 червня Чернишов повернувся в Україну.