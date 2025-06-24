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Коли Чернишову почнуть обирати запобіжний захід: джерела назвали дату і час

Київ, Вівторок 24 червня 2025 17:59
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Коли Чернишову почнуть обирати запобіжний захід: джерела назвали дату і час Фото: Олексій Чернишов, віце-прем'єр, міністр нацєдності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Віцепрем'єра Олексія Чернишова підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Запобіжний захід чиновнику почнуть обирати вже завтра, 25 червня.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Вони зазначили, що Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід для Чернишова завтра, 25 червня, об 11:00.

Справа Чернишова

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов 23 червня отримав підозру від НАБУ і САП за статтею про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що він, співпрацюючи з посадовими особами Мінрегіону, сприяв заниженню оцінки земельної ділянки в Києві майже в п'ять разів. Це дало змогу будівельній компанії отримати вигоду, а державі недоотримати нерухомості на суму понад 1 млрд грн.

За версією НАБУ, за сприяння Чернишов і його оточення отримали квартири зі значною знижкою - загальна сума неправомірної вигоди перевищила 14,5 млн гривень.

Також днями у ЗМІ з'явилися чутки про те, що сім'я Чернишова виїхала з України.

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