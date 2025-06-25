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Чернишов подав клопотання про перенесення судового засідання: в чому причина

Середа 25 червня 2025 10:53
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Чернишов подав клопотання про перенесення судового засідання: в чому причина Фото: Олексій Чернишов, віцепремʼєр-міністр України - міністр національної єдності України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Голова Міністерства національної єдності Олексій Чернишов подав клопотання про перенесення судового засідання через "плановий день засідання Кабінету міністрів та урядової наради".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Чернишова.

Як відзначив Чернишов, середа - це плановий день засідання Кабінету міністрів та урядової наради, що передбачає його особисту участь. У зв'язку з цим, він, вчора, 24 червня, подав клопотання перенесення судового засідання, яке призначене на сьогодні, 25 червня.

"Дотримуюсь всіх процедур і сподіваюсь, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи", - додав він.

У ВАКС підтвердили інформацію

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у коментарі РБК-Україна підтвердив, що суд отримав клопотання від Чернишова. Також зазначив, що суддя все одно розпочне засідання й в його ході буде вирішувати, відкладе його чи ні.

Справа Чернишова

23 червня Чернишов отримав підозру від Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за статтею про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також нещодавно ЗМІ писали, що Чернишова затримали за кордоном у справі про можливу корупцію. Втім, як відзначили тоді у пресслужбі посадовця, він перебував у плановому відрядженні й невдовзі повернеться до України. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

22 червня Чернишов повернувся в Україну.

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Олексій Чернишов
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