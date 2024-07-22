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Чернишов про підготовку до опалювального сезону: рухаємось за планом

Понеділок 22 липня 2024 11:37
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Чернишов про підготовку до опалювального сезону: рухаємось за планом Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

"Нафтогаз", готуючись до опалювального сезону, вже накопичив понад 10 млрд кубометрів газу у газосховищах.

Про це заявив керівник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"В українських газосховищах вже накопичено понад 10 мільярдів кубометрів газу. Це означає, що підготовка до зими рухається за планом", - зазначив Чернишов.

За його словами, головна мета "Нафтогазу", як і минулого року, забезпечити потреби України в газі, не звертаючись до імпорту.

Нагадаємо, Україна пройшла опалювальний сезон 2023-2024 років без імпорту газу з Європи. Згідно з Меморандумом з МВФ, імпорт буде не потрібен і цього року.

За оцінками експертів, у ПСГ реально накопичити 13-14 млрд кубометрів газу, і таких обсягів має вистачити для проходження наступного опалювального сезону.

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