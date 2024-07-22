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Чернышов о подготовке к отопительному сезону: двигаемся по плану

Понедельник 22 июля 2024 11:37
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Чернышов о подготовке к отопительному сезону: двигаемся по плану Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

"Нафтогаз", готовясь к отопительному сезону, уже накопил более 10 млрд кубометров газа в газохранилищах.

Об этом заявил руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В украинских газохранилищах уже накоплено более 10 миллиардов кубометров газа. Это значит, что подготовка к зиме движется по плану", - отметил Чернышов.

По его словам, главная цель "Нафтогаза", как и в прошлом году, обеспечить потребности Украины в газе, не обращаясь к импорту.

Напомним, Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 годов без импорта газа из Европы. Согласно Меморандуму из МВФ, импорт будет не нужен и в этом году.

По оценкам экспертов, в ПХГ реально накопить 13-14 млрд кубометров газа, и таких объемов должно хватить для прохождения следующего отопительного сезона.

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Нафтогаз Украины
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