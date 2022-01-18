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В Черниговской области загорелся жилой дом. Среди погибших трое детей

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Вторник 18 января 2022 19:28
В Черниговской области загорелся жилой дом. Среди погибших трое детей Фото: в Черниговской области загорелся жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Черниговской области произошел пожар в одном из жилых домов. Среди погибших трое детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 18:35. Загорелся жилой дом в селе Браниця Нежинского района. В результате трагедии погибли четыре человека, среди которых трое детей.

"В 17:25 пожар локализован на площади 56 м кв. в 18:48 - ликвидирован", - пишет пресс-служба.

Причина пожара пока неизвестна.

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