В Черниговской области загорелся жилой дом. Среди погибших трое детей

В Черниговской области произошел пожар в одном из жилых домов. Среди погибших трое детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 18:35. Загорелся жилой дом в селе Браниця Нежинского района. В результате трагедии погибли четыре человека, среди которых трое детей.

"В 17:25 пожар локализован на площади 56 м кв. в 18:48 - ликвидирован", - пишет пресс-служба.

Причина пожара пока неизвестна.