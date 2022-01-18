В Черниговской области загорелся жилой дом. Среди погибших трое детей
Фото: в Черниговской области загорелся жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Черниговской области произошел пожар в одном из жилых домов. Среди погибших трое детей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 18:35. Загорелся жилой дом в селе Браниця Нежинского района. В результате трагедии погибли четыре человека, среди которых трое детей.
"В 17:25 пожар локализован на площади 56 м кв. в 18:48 - ликвидирован", - пишет пресс-служба.
Причина пожара пока неизвестна.