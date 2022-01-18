В Чернігівській області загорівся житловий будинок. Серед загиблих троє дітей
Фото: в Чернігівській області загорівся житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Чернігівській області сталася пожежа в одному з житлових будинків. Серед загиблих троє дітей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 18:35. Загорівся житловий будинок у селі Браниця Ніжинського району. Внаслідок трагедії загинули четверо людей, серед яких троє дітей.
"О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв. О 18:48 - ліквідовано", - пише пресслужба.
Причина пожежі наразі невідома.