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В Чернігівській області загорівся житловий будинок. Серед загиблих троє дітей

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Вівторок 18 січня 2022 19:28
В Чернігівській області загорівся житловий будинок. Серед загиблих троє дітей Фото: в Чернігівській області загорівся житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернігівській області сталася пожежа в одному з житлових будинків. Серед загиблих троє дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 18:35. Загорівся житловий будинок у селі Браниця Ніжинського району. Внаслідок трагедії загинули четверо людей, серед яких троє дітей.

"О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв. О 18:48 - ліквідовано", - пише пресслужба.

Причина пожежі наразі невідома.

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