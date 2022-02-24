У Чернігівській області вводять комендантську годину
Сьогодні, 24 лютого в Чернігівській області вводять комендантську годину. Вона діятиме в регіоні з 21:00 до 06:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.
"Зараз своїм розпорядженням я встановлюю комендантську годину на території усієї області з 21:00 до 06:00", - заявив Чаус.
Своєю чергою він закликав громадян зберігати спокій.
"Ми маємо бути на сторожі, маємо очікувати будь-якого розвитку подій. Але хочу, щоб ви знали: ЗСУ захищають Чернігів, інші населені пункти і гідно приймають виклики від російських ворогів", - додав Чаус.
Він також зазначив, що у випадку надходження інформації із суспільного телебачення, офіційних джерел, необхідно довіряти і реагувати адекватно.
"Не довіряйте недостовірним джерелам", - резюмував Чаус.
Нагадаємо, після вторгнення російських військ на територію України низка міст перейшла в режим комендантської години.
Зокрема, його оголосили в Києві та області, Миколаївській, Черкаській області та Дніпрі.
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