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У Чернігівській області вводять комендантську годину

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Чернігівська область, Четвер 24 лютого 2022 19:23
У Чернігівській області вводять комендантську годину Фото: у Чернігівській області вводять комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 24 лютого в Чернігівській області вводять комендантську годину. Вона діятиме в регіоні з 21:00 до 06:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.

"Зараз своїм розпорядженням я встановлюю комендантську годину на території усієї області з 21:00 до 06:00", - заявив Чаус.

Своєю чергою він закликав громадян зберігати спокій.

"Ми маємо бути на сторожі, маємо очікувати будь-якого розвитку подій. Але хочу, щоб ви знали: ЗСУ захищають Чернігів, інші населені пункти і гідно приймають виклики від російських ворогів", - додав Чаус.

Він також зазначив, що у випадку надходження інформації із суспільного телебачення, офіційних джерел, необхідно довіряти і реагувати адекватно.

"Не довіряйте недостовірним джерелам", - резюмував Чаус.

Нагадаємо, після вторгнення російських військ на територію України низка міст перейшла в режим комендантської години.

Зокрема, його оголосили в Києві та області, Миколаївській, Черкаській області та Дніпрі.

Детальніше про те, що відбувається в Україні сьогодні, про ситуацію на Донбасі, про дії Росії і реакції на це світу - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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