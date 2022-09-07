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В Черниговской области ввели новый запрет из-за взрыва на выставке оружия

Фото: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус (facebook com viacheslav chaus)
Автор: Наталия Гурковская

В Черниговской области запретили выставки оружия в связи с недавним взрывом в областном центре. Кроме того, в регионе ужесточили правила проведения массовых мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Все выставки вооружения - только после нашей Победы", - заявил он.

Кроме того, по его словам, решением Совета обороны области утвердили порядок проведения массовых мероприятий на территории Черниговской области в условиях правового режима военного положения.

Согласно ему:

  • проведение всех массовых мероприятий в условиях военного положения на территории Черниговской области возможно только при их письменном согласовании с исполнительными органами городских, поселковых и сельских советов и районной (областной) военной администрацией, не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения мероприятия;
  • если проведение мероприятия запрещает хотя бы одна сторона - мероприятие не проводится;
  • в сообщении о проведении мероприятия указываются: дата, время начала и продолжительность мероприятия; цель; место или маршрут; ожидаемое количество участников; ФИО организаторов; информация о намерении организатора относительно установления на месте проведения мероприятия временных сооружений, использования звукоусилительной техники и соблюдения мер светомаскировки. А также - программу мероприятия.

Взрыв на выставке в Чернигове

3 сентября в Чернигове проходила выставка оружия, во время которой раздался взрыв. Позже стало известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет. РПГ держал в руках и жал на курок 10-летний мальчик. Из-за нажатия на курок оружие и сработало.

Сначала было известно о 5 пострадавших, из них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Двухлетний мальчик оказался в реанимации. Его оперировали около 7 часов. Уже позже число пострадавших возросло до 15 человек. Позже суд взял под стражу военнослужащих, причастных к взрыву в Чернигове.

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