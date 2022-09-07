В Черниговской области ввели новый запрет из-за взрыва на выставке оружия

В Черниговской области запретили выставки оружия в связи с недавним взрывом в областном центре. Кроме того, в регионе ужесточили правила проведения массовых мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Все выставки вооружения - только после нашей Победы", - заявил он.
Кроме того, по его словам, решением Совета обороны области утвердили порядок проведения массовых мероприятий на территории Черниговской области в условиях правового режима военного положения.
Согласно ему:
3 сентября в Чернигове проходила выставка оружия, во время которой раздался взрыв. Позже стало известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет. РПГ держал в руках и жал на курок 10-летний мальчик. Из-за нажатия на курок оружие и сработало.
Сначала было известно о 5 пострадавших, из них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Двухлетний мальчик оказался в реанимации. Его оперировали около 7 часов. Уже позже число пострадавших возросло до 15 человек. Позже суд взял под стражу военнослужащих, причастных к взрыву в Чернигове.
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