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В Черниговской области во время пожара погиб ребенок

Черниговская область, Воскресенье 30 августа 2020 10:20
В Черниговской области во время пожара погиб ребенок
Фото: пожарный (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате пожара в Черниговской области погибли два человека. Один из погибших - ребенок.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, 30 августа в 01:33 в селе Дуболуговка Нежинского района возник пожар частного жилого дома и хозяйственного здания.

"В результате погибли 2 человека, из них 1 ребенок (2018 рождения)", - указано в сообщении.

Пожар ликвидировали только в 6:05. Огонь также уничтожил хозяйственное здание, кровлю и перекрытие жилого дома.

Так, к тушению привлекалось 11 человек и 5 единиц техники.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности 29 и 30 августа; высокий риск возникновения пожаров на открытых территориях ожидается в большинстве регионов.

Как писало РБК-Украина, правоохранители Киева устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса; инцидент произошел на столичном Печерске.

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