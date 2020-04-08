В Черниговской области увеличилось количество заболевших COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области лабораторно подтверждены 9 случаев коронавируса

В Черниговской области количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 9. Об этом заявил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко в Facebook.

Как сообщил глава ОГА, сегодня были подтверждены два новых случая COVID-19.

"Лабораторно подтверждено коронавирус у жителя города Носовка. Он госпитализирован в Нежинской городской больницы с признаками пневмонии. Пациенту оказывается необходимая помощь. Контактных лиц первой волны установлено (13 человек), проведена дезинфекция по месту жительства. Также подтвержден диагноз коронавирус в еще одной жительницы села Комаровка Борзнянского района", - написал Прокопенко.

Таким образом в Черниговской области по состоянию на 8 апреля подтверждено 9 случаев коронавируса, один из которых летальный.

Кроме этого выявлены 2 подозрения в Борзнянском районе - у жительницы города Борзна и мужчины из села Оленевка. Материалы отправлены в лабораторию для ПЦР-тестирования.

Отметим, по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще семь смертей.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области снижается заболеваемость коронавирусом. При этом, пятеро инфицированных находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.