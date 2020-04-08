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У Чернігівській області збільшилася кількість хворих на COVID-19

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 19:14
У Чернігівській області збільшилася кількість хворих на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області лабораторно підтверджено 9 випадків коронавіруса

У Чернігівській області кількість випадків захворювання коронавірусом збільшилася до 9. Про це заявив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко в Facebook.

Як повідомив голова ОДА, сьогодні були підтверджені два нових випадки COVID-19.

"Лабораторно підтверджено коронавірус у жителя міста Носівка. Він госпіталізований до Ніжинської міської лікарні з ознаками пневмонії. Пацієнту надається необхідна допомога. Контактних осіб першої хвилі встановлено (13 осіб), проведена дезінфекція за місцем проживання. Також підтверджений діагноз коронавірус у ще однієї мешканки села Комарівка Борзнянського району", - написав Прокопенко.

Таким чином в Чернігівській області станом на 8 квітня підтверджено 9 випадків коронавіруса, один з яких смертельний.

Крім цього виявлено 2 підозри в Борзнянському районі - у жительки міста Борзна і чоловіки з села Оленівка. Матеріали відправлені в лабораторію для ПЛР-тестування.

Зазначимо, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 заражених коронавірусом. Зокрема, за минулу добу зафіксували 206 нових випадків COVID-19 і ще сім смертей.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області знижується захворюваність коронавірусом. При цьому, п'ятеро інфікованих перебувають у важкому стані на штучній вентиляції легенів.

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