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В Ивано-Франковске снижается заболеваемость коронавирусом, пятеро на ИВЛ

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 18:27
В Ивано-Франковске снижается заболеваемость коронавирусом, пятеро на ИВЛ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пятеро инфицированных находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких

В Ивано-Франковске снижается заболеваемость коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, несмотря на обострение ситуации в регионе есть и положительные тенденции.

"Уже вторые сутки среди франковцев нет ни одного летального случая. Количество пациентов, которые обращаются в наши городские больницы, уменьшается, что свидетельствует о положительной динамике. 45 пациентов, которые уже полностью вылечились, выписали ", - заявил Маркинцив.

Кроме того, городской глава сообщил, что пятеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

"Сейчас в медицинских учреждениях города лечат 187 пациентов с положительными экспресс-тестами на COVID-19. Большинство пациентов ожидают подтверждения ПЦР-реакцией", - отметил он.

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Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 8 квітня 2020 р.

Отметим, по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 человек, также умерли 52 человека. Выздоровело за последний день 35 пациентов. Больше всего заболевших насчитывается в столице Украины, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.

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