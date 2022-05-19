UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе: водитель получил травмы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Черниговской области тракторист получил травмы ноги в результате подрыва на боеприпасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"19 мая около 12:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС области поступило сообщение, что в лесном массиве Черниговской области, трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для проверки местности на наличие взрывоопасных предметов на место происшествия выехала группа специалистов. При обследовании прилегающей территории других боеприпасов не нашли.

Взорванный трактор (t.me/dsns_telegram)

Ранее мы сообщали, что в селе Андреевка, недалеко от Макарова, тракторист выехал в поле и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами. В результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм.

Также мы писали, что в Тростянце Сумской области на мине подорвался гражданский трактор. Произошло это возле больницы, где во время боевых действий стоял российский танк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область