В Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі: водій отримав травми

В Чернігівській області тракторист отримав травми ноги внаслідок підриву на боєприпасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"19 травня близько 12:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС області надійшло повідомлення, що у лісовому масиві Чернігівської області трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій отримав травму ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що для перевірки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів на місце події виїхала група спеціалістів. Під час обстеження прилеглої території інших боєприпасів не знайшли.
Раніше ми повідомляли, що в селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле і натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. Внаслідок вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.
Також ми писали, що у Тростянці Сумської області на міні підірвався цивільний трактор. Сталося це біля лікарні, де під час бойових дій стояв російський танк.
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