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В Черниговской области за сутки из-за обстрелов возникло 8 пожаров

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Черниговская область, Вторник 29 марта 2022 14:17
В Черниговской области за сутки из-за обстрелов возникло 8 пожаров В Черниговской области возникло 8 пожаров (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

За сутки 28 марта в Черниговской области из-за обстрелов российскими военными возникло 8 пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

В частности, за предыдущие сутки в Черниговской области зарегистрировано 13 пожаров, из них 8 - из-за обстрелов российской армией населенных пунктов: 2 - жилой сектор, 4 - промышленные и инфраструктурные объекты, 1 - транспорт, 1-природный объект.

Отмечается, что всего с начала войны ликвидировано 399 пожаров, из которых 265 возникли из-за обстрелов. Также спасти удалось 45 человек, из них 10 детей.

За сутки спасатели 3 раза приобщались к оказанию помощи и выполнению других работ (с начала войны – 95 раз).

Также пиротехники ГСЧС за сутки 13 раз выезжали для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в Чернигове из-за поражения объектов критической инфраструктуры отсутствует теплоснабжение.

Ранее мы сообщали что российские оккупанты снова атаковали Чернигов.

Также мы писали, что в Чернигове в результате обстрелов погибли более 350 человек.

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