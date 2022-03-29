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У Чернігівській області за добу через обстріли виникло 8 пожеж

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Чернігівська область, Вівторок 29 березня 2022 14:17
У Чернігівській області за добу через обстріли виникло 8 пожеж У Чернігівській області виникло 8 пожеж (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

За добу 28 березня у Чернігівській області через обстріли російськими військовими виникло 8 пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

Зокрема, за попередню добу у Чернігівській області зареєстровано 13 пожеж, з них 8 - через обстріли російською армією населених пунктів: 2 - житловий сектор, 4 - промислові та інфраструктурні об’єкти, 1 - транспорт, 1 - природний об'єкт.

Зазначається, що усього з початку війни ліквідовано 399 пожеж, з яких 265 виникли через обстріли. Також врятувати вдалося 45 людей, з них 10 дітей.

За добу рятувальники 3 рази долучались до надання допомоги та виконання інших робіт (з початку війни – 95 разів).

Також піротехніки ДСНС за добу 13 разів виїжджали для знешкодження боєприпасів, що не розірвались.

Окрім того, у Чернігові через ураження об’єктів критичної інфраструктури відсутнє теплопостачання.

Раніше ми повідомляли що російські окупанти знову атакували Чернігів.

Також ми писали, що у Чернігові внаслідок обстрілів загинули понад 350 осіб.

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