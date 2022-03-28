Российские оккупанты снова атаковали Чернигов. Обстреляли и пригород Нежина

В ночь на 28 марта российско-оккупационные войска в очередной раз атаковали Чернигов. Также враг обстреливал пригород Нежина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"Ситуация у нас почти без изменений. Враг продолжает бить по городу Чернигову, также были обстрелы пригорода Нежина. Москальская мразь ответит за все: военные российской армии своей жизнью, а кто - то деньгами - это я о территории России", - рассказал Чаус.

Напомним, 26 марта оккупанты также атаковали Чернигов и область. Вследствие чего повреждены две школы и ряд гражданских домов.

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