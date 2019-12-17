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В Черниговской области столкнулся грузовик и пассажирский автобус, есть погибшие

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 08:49
В Черниговской области столкнулся грузовик и пассажирский автобус, есть погибшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате пострадало 18 человек

В Бахмачском районе Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, столкнулся грузовой автомобиль и пассажирский автобус с сообщением Херсон - Москва.

"В результате погибли 3 человека и 15 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подразделения ГСЧС привлекались для деблокації потерпевших", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии, оставив автомобиль. Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция продолжает искать исчезнувшего водителя.

Напомним, ранее на автодороге Киев-Одесса произошла о ДТП с маршруткой. В результате аварии четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу

Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской области произошла авария со школьным автобусом, в результате которой погиб пассажир легковушки. Дети ехали на олимпиаду.

Кроме этого, 16 декабря в Харькове произошла авария с пешеходами, в результате которой два человека погибли.

Под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП В Тернопольской области произошло ДТП со школьным автобусом, есть погибшие
Новости Украины ДТПЧерниговская область
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