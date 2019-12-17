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У Чернігівській області зіткнулася вантажівка та пасажирський автобус, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 08:49
У Чернігівській області зіткнулася вантажівка та пасажирський автобус, є загиблі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті постраждало 18 людей

У Бахмачському районі Чернігівської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули та постраждали люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, зіткнувся вантажний автомобіль і пасажирський автобус зі сполученням Херсон - Москва.

"В результаті загинули 3 людини та 15 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Підрозділи ДСНС залучалися для деблокації потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під Києвом водій на смерть збив пішохода і зник з місця аварії, залишивши автомобіль. Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція продовжує шукати зниклого водія.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Київ-Одеса сталася ДТП з маршруткою. У результаті аварії чотири пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили в лікарню

Також РБК-Україна писало, що у Тернопільській області сталася аварія зі шкільним автобусом, в результаті якої загинув пасажир легковика. Діти їхали на олімпіаду.

Крім цього, 16 грудня у Харкові сталася аварія з пішоходами, в результаті якої дві людини загинули.

Під Києвом водій на смерть збив пішохода і зник з місця ДТП У Тернопільській області сталася ДТП зі шкільним автобусом, є загиблі
Новини України ДТПЧерниговская область
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