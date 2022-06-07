У Чернігівській області скорочують час комендантської години

У Чернігівській області прийняли рішення скоротити час комендантської години. Тепер він триватиме з 23:00 до 4:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram .

"Збільшується тривалість світлової доби, відповідно сьогодні ми приймемо рішення і знизимо тривалість комендантської години. Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00", - написав він

Глава ОВА додав, що скорочення комендантської години дозволить спростити переміщення в місті і жителі зможуть більше перебувати на вулицях і вирішувати більше справ.