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У Чернігівській області скорочують час комендантської години

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Чернігівська область, Вівторок 07 червня 2022 10:06
У Чернігівській області скорочують час комендантської години Фото: у Чернігівській області скорочують час комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернігівській області прийняли рішення скоротити час комендантської години. Тепер він триватиме з 23:00 до 4:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

"Збільшується тривалість світлової доби, відповідно сьогодні ми приймемо рішення і знизимо тривалість комендантської години. Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00", - написав він

Глава ОВА додав, що скорочення комендантської години дозволить спростити переміщення в місті і жителі зможуть більше перебувати на вулицях і вирішувати більше справ.

Нагадаємо, у Чернігівській області СБУ викрила банду, яка готувалася допомогти Росії у разі повторного вторгнення.

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Черниговская область Комендантська година
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