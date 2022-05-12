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В Черниговской области снесут известный монумент "Три сестры"

Фото: монумент "Три сестры" (сp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Черниговской ОВА начали процесс ликвидации монумента "Три сестры", который посвящен "дружбе" Украины, России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской обладминистрации.

Отмечается, что уже начался процесс подготовки документов для снятия с учета как "достопримечательности местного значения" монумента в Сеньковке, посвященного "дружбе народов".

Решение о подготовке документов было единогласно принято на заседании Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОВА.

Подготовленные документы будут представлены Министерству культуры и информационной политики для дальнейшего снятия монумента с учета. После этого монумент будет демонтирован.

Стоит заметить, что монумент в селе Сеньковка на границе Украины, Российской Федерации и Беларуси установили в 1975 году.

Ранее мы сообщали, что в Виннице с Европейской площади убрали четырехметровый памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу.

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