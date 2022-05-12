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У Чернігівській області знесуть відомий монумент "Три сестри"

Фото: монумент "Три сестри" (сp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Чернігівській ОВА розпочали процес ліквідації монумента "Три сестри", присвяченого "дружбі" України, Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської обладміністрації.

Вже розпочався процес підготовки документів для зняття з обліку як "пам'ятки місцевого значення" монумента у Сеньківці, присвяченого "дружбі народів".

Рішення про підготовку документів було одноголосно ухвалено на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури та туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВВ.

Підготовлені документи будуть представлені Міністерству культури та інформаційної політики для подальшого зняття пам'ятника з обліку. Після цього монумент буде демонтовано.

Варто зауважити, що монумент у селі Сеньківка на кордоні України, Російської Федерації та Білорусі встановили у 1975 році.

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці з Європейської площі прибрали чотириметровий пам'ятник будьонівцю, червоноармійцю та червоногвардійцю.

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