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Декоммунизация продолжается: в Виннице снесли памятник красноармейцам

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Винница, Четверг 05 мая 2022 13:32
Декоммунизация продолжается: в Виннице снесли памятник красноармейцам Фото: Европейская площадь в Виннице (vmr gov ua)
Автор: РБК-Украина

В Виннице с Европейской площади убрали четырехметровый памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий горсовет.

“Эта скульптурная композиция превозносила борцов за советскую власть, которая всеми силами пыталась уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность. Идеология «советов» тесно связала этот памятник с победой во Второй мировой войне. На самом деле это ложное восприятие”, - отмечают в городском совете.

Памятник в тогдашнем сквере Козицкого был открыт 7 ноября 1977 года по случаю 60-летия большевистского переворота – «Великой Октябрьской Социалистической революции», сказано в сообщении.

После демонтажа фигуры красноармейцев передали на хранение Историко-мемориальному комплексу памяти жертв нацизма – филиалу Винницкого областного краеведческого музея.

Стоит заметить, что решение, которое позволило убрать из центра города буденовца, красногвардейца и красноармейца, одобрил исполком городского совета на прошлой неделе.

Напомним, что декоммунизация в Украине продолжается даже во время войны. Так, в Мукачево демонтировали памятник советскому танку, который был установлен в городе с 1969 года.

Также в Тернополе демонтировали советский памятный самолет, который был расположен при входе в парк Национального возрождения. На его месте власти хотят построить монумент героям Украины.

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